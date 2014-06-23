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亚洲 | 2014年 6月 23日 星期一 14:29 BJT

澳洲股市：收涨0.6%，因中国制造业PMI数据激励人气

路透悉尼6月23日 - 澳洲股市周一收涨0.6%，得益于多数板块的涨势支撑。上周美国股市收高，中国6月制造业活动半年来首次扩张也激励人气。

汇丰(HSBC)周一公布“汇丰中国制造业采购经理人指数(PMI)预览”，6月PMI初值数据续升至50.8，创下去年11月以来最高，上月终值为49.4，路透对11位分析师的调查预估中值为49.7。该数据增加了经济正在企稳的最新证据。

澳洲股市S&P/ASX 200指数 收涨33.8点。澳股上周五跌0.9%，但周线上涨0.3%，中断三周连跌。(完)
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