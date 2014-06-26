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亚洲 | 2014年 6月 26日 星期四 14:31 BJT

澳洲股市：收盘上涨1.2%，但房地产类股下滑

路透悉尼6月26日 - 澳洲股市周四收高1.2%，隔夜美股上涨且金属价格上升，不过房地产类股因除息而下滑。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 收盘跳升62.3点至5,464.3点。该指数周三下滑0.6%，为连续第二天下跌。(完)
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