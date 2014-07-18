版本:
中国
亚洲 | 2014年 7月 18日 星期五 14:35 BJT

澳洲股市：银行股提振大盘收高，马航失事引发的谨慎情绪抑制涨势

路透悉尼/惠灵顿7月18日 - 澳洲股市周五收高0.2%，银行板块上涨，不过涨势受到投资者谨慎情绪抑制。此前一架马航客机在乌克兰东部坠毁，引发该地区可能爆发进一步冲突的担忧。

澳股S&P/ASX 200指数 收高9.2点，至5,531.6；本周上涨0.8%。澳股表现好于亚洲股市的整体表现，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 跌0.2%。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐