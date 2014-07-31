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亚洲 | 2014年 7月 31日 星期四 14:45 BJT

澳洲股市：7月上涨4.4%，单月百分比涨幅为一年来最高

路透悉尼7月31日 - 澳洲股市周四收于六年新高，受银行板块支撑。不过资源类股的疲弱拖累大盘。

澳股S&P/ASX 200指数 削减稍早涨幅，终场收升0.2%，或10点报5,632.9。

该股指7月劲涨4.4%，月度百分比涨幅为2013年7月以来最高。(完)
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