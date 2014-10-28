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亚洲 | 2014年 10月 28日 星期二 13:37 BJT

澳洲股市：小幅收跌，资源和能源股表现欠佳打压投资者信心

路透10月28日 - 澳洲股市周二收低0.12%，金融股反弹，但全球数据疲软，资源和能源类股表现欠佳，打压投资者信心。

澳股S&P/ASX 200指数 跌6.4点，收报5,452点。该指数周一上涨0.9%，至9月15日以来最高收位。(完)
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