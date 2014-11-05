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亚洲 | 2014年 11月 5日 星期三 13:52 BJT

澳洲股市：收盘微跌，大宗商品价跌及中国经济担忧打压人气

路透悉尼11月5日 - 澳洲股市周三收盘微跌，因大宗商品价格下跌，以及对中国经济状况的担忧打压人气。

澳股S&P/ASX 200指数 跌2点，或0.04%至5,517.9点，脱离周一创下的两个月高点。

能源和公用事业类股受创最重，下跌约1%，铁矿石生产商表现进一步打压市况。

金融板块勉力录得微小涨幅，澳洲联邦银行(CBA) 上涨约1%，该公司财年第一季现金获利成长近10%。(完)
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