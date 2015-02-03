澳洲股市：收高1.5%至近七年高位，受央行降息激励

****敬告客户：韩国金融市场5月9日因大选休市，10日恢复正常交易****
亲爱的客户，您好： 韩国金融市场5月9日(周二)因总统选举休市，5月10日(周三)将恢复正常交易。 如欲参考韩国股汇市中英文报导，请点选。 如有任何建议或者意见，请发邮件至Chinese.newsdesk@tr.com (完)
路透悉尼2月3日 - 澳洲股市周二大涨至近七年高位，因澳洲央行降息，鼓舞投资人由债市转入股市。澳洲央行将指标利率调降至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期，因央行试图刺激国内疲软的经济，同时维持对澳元的贬值压力。
澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高1.5%或82点，至5,707.4点，为2008年5月来高位。
该指数过去九个交易日均上涨，2015年以来累计上涨5.5%。(完)
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以下为全球主要国家今日预定公布的经济数据日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 5月9日(二) -- 中国境外投资者对境内金融机构直接投资(亿美元) 一季度 -- 净流出11.06 0000 日本加班工资 3月 -- +0.6% 0130 澳洲零售销售(较前月) 3月 +0.3% -0.1% 零售贸易(较前季) 第一季 +0.4% +0.9% 0545 瑞士失业率(未经季节调整) 4月 +3.3% 3.4%
路透北京5月8日 - 据两位消息人士周一透露，上海证券交易所近期召开了针对券商承销地方债的动员会，拟推多项鼓励措施，扩大地方债投资者范围，提高地方债流动性。政策优惠将涉及公司债、ABS(资产证券化)项目和业务创新等多方面。