澳洲股市：收高1.5%至近七年高位，受央行降息激励

路透悉尼2月3日 - 澳洲股市周二大涨至近七年高位，因澳洲央行降息，鼓舞投资人由债市转入股市。澳洲央行将指标利率调降至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期，因央行试图刺激国内疲软的经济，同时维持对澳元的贬值压力。