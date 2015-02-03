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亚洲 | 2015年 2月 3日 星期二 14:05 BJT

澳洲股市：收高1.5%至近七年高位，受央行降息激励

路透悉尼2月3日 - 澳洲股市周二大涨至近七年高位，因澳洲央行降息，鼓舞投资人由债市转入股市。澳洲央行将指标利率调降至2.25%的历史低点，结束18个月来的宽松政策空白期，因央行试图刺激国内疲软的经济，同时维持对澳元的贬值压力。

澳洲指标股指S&P/ASX 200指数 收高1.5%或82点，至5,707.4点，为2008年5月来高位。

该指数过去九个交易日均上涨，2015年以来累计上涨5.5%。(完)
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