版本:
中国
亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 13:28 BJT

澳洲股市：受中国贸易数据影响小幅收跌，结束此前连续12日的涨势

路透悉尼2月9日 - 澳洲股市周一缩减稍早跌幅，但收盘仍下跌，结束此前连续12天的涨势，因中国贸易数据意外疲弱导致资源类股下挫。

金融类股尾盘扭转稍早颓势，因低接买盘浮现，同时医疗保健类股和能源类股亦扶助大盘。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 收盘下跌至5,814.9点。该指数上周五收高0.1%至近七年最高水准。此前12个交易日，该指数累计上涨9.6%，齐平2008年的最长连涨时间。(完)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐