澳洲股市：受中国贸易数据影响小幅收跌，结束此前连续12日的涨势

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透悉尼2月9日 - 澳洲股市周一缩减稍早跌幅，但收盘仍下跌，结束此前连续12天的涨势，因中国贸易数据意外疲弱导致资源类股下挫。
金融类股尾盘扭转稍早颓势，因低接买盘浮现，同时医疗保健类股和能源类股亦扶助大盘。
澳洲指标S&P/ASX 200指数 收盘下跌至5,814.9点。该指数上周五收高0.1%至近七年最高水准。此前12个交易日，该指数累计上涨9.6%，齐平2008年的最长连涨时间。(完)
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。