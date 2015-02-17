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亚洲 | 2015年 2月 17日 星期二 13:33 BJT

澳洲股市：收低，受累于澳新银行业绩令人失望以及希腊忧虑挥之不去

路透悉尼2月17日 - 澳洲股市周二下滑，此前该国大型银行业绩令投资者失望，令最近助推市场升至多年高位的热门板块降温。

对希腊尚未与欧洲债权人达成新债务协议的担忧，亦影响市场人气。

澳洲股市S&P/ASX 200指数 收低0.5%至5,858.2点。

澳新银行(澳盛银行/ANZ) 挫跌2.5%，创九个月最大单日跌幅，此前该行公布第一季利润率降低且交易收入下滑。(完)
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