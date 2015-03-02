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亚洲 | 2015年 3月 2日 星期一 13:45 BJT

澳洲股市：创七年新高，受中国降息提振

路透悉尼3月2日 - 澳洲股市周一升至七年高位，因中国降息推高资源类股，同时澳洲降息预期增强，促使投资者买进银行类股。

澳股S&P/ASX 200指数 收盘上涨30.1点，或0.5%至5,958.9点，为2008年1月以来最高收位。(完)
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