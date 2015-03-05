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亚洲 | 2015年 3月 5日 星期四 14:01 BJT

澳洲股市：扳回跌幅基本收平，受消费必需品类股尾盘涨势支撑

路透悉尼3月5日 - 澳股扳回盘初跌幅，周四基本收平，受消费必需品类股尾盘涨势拉抬，但矿业类股继续落后大盘。澳股此前连跌两日。

澳股S&P/ASX 200指数 涨0.04%，或2.61点，至5,904.2点。该指数周三下跌0.5%，而周一触及2008年初以来最高点。

今年以来该指数上涨9.1%，但料创1月16以来最差周度走势。

Woolworths 涨1.6%，Myer 收高4%，Wesfarmers 收涨1.2%。(完)
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