澳洲股市：收低，受美联储升息前景影响

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼8月31日 - 澳洲股市周一下跌1%，录得七年来最差月度表现，受美国和中国的央行政策前景影响。
澳洲指标S&P/ASX 200指数 8月下跌8.6%，创2008年底来最大月度跌幅。
该指数周一收跌56.6点，报5,207.0点。上周五小升20.3点至5,263.6点。
美国股市周五收平盘，亚洲股市周一下滑。美联储副主席费舍尔周六表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步升息。 (完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”