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亚洲 | 2015年 8月 31日 星期一 14:59 BJT

澳洲股市：收低，受美联储升息前景影响

路透悉尼8月31日 - 澳洲股市周一下跌1%，录得七年来最差月度表现，受美国和中国的央行政策前景影响。

澳洲指标S&P/ASX 200指数 8月下跌8.6%，创2008年底来最大月度跌幅。

该指数周一收跌56.6点，报5,207.0点。上周五小升20.3点至5,263.6点。

美国股市周五收平盘，亚洲股市周一下滑。美联储副主席费舍尔周六表示，随着来自美元汇率的压力减退，美国通胀率将反弹，从而允许美联储逐步升息。 (完)

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