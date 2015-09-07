澳洲股市：缩减跌幅仍收低，澳航及公用事业类股涨势支撑大盘

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透悉尼9月7日 - 澳洲股市周一削减稍早跌幅，终场收低0.2%，医疗保健和公用事业类股的涨势帮助抵消了银行和矿业股的下滑。
澳洲航空 最高上涨2.6%，此前该公司首席执行官乔伊斯就一项贸易协议的益处做出评论。澳航收涨1.7%。
澳股S&P/ASX 200指数 收跌10.2点，报5,030.4，上周五收高12.8点，或0.25%，报5,040.6。(完)
(编译 李春喜 审校 张明钧)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”