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亚洲 | 2015年 9月 7日 星期一 15:10 BJT

澳洲股市：缩减跌幅仍收低，澳航及公用事业类股涨势支撑大盘

路透悉尼9月7日 - 澳洲股市周一削减稍早跌幅，终场收低0.2%，医疗保健和公用事业类股的涨势帮助抵消了银行和矿业股的下滑。

澳洲航空 最高上涨2.6%，此前该公司首席执行官乔伊斯就一项贸易协议的益处做出评论。澳航收涨1.7%。

澳股S&P/ASX 200指数 收跌10.2点，报5,030.4，上周五收高12.8点，或0.25%，报5,040.6。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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