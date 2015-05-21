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货币新闻 | 2015年 5月 21日 星期四 14:44 BJT

澳洲股市：单日涨幅创一个月最大，受投资者逢低承接提振

路透悉尼5月21日 - 澳洲股市周四涨幅创一个月最大，即便海外大宗商品价格和股市下跌，因投资者在持续数月大量卖盘后逢低买入。

全球建筑材料制造商James Hardie Industries 大涨10%，帮助提振大盘。该公司财报称年净利增长近两倍。

澳股S&P/ASX 200指数 收高52.0点，或0.9%至5662.3点，为4月24日以来最大单日涨幅。(完)

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