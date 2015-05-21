澳洲股市：单日涨幅创一个月最大，受投资者逢低承接提振

更新版 1-美股业绩：通用电气季度获利大增，寄望企业税率大幅调降
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透悉尼5月21日 - 澳洲股市周四涨幅创一个月最大，即便海外大宗商品价格和股市下跌，因投资者在持续数月大量卖盘后逢低买入。
全球建筑材料制造商James Hardie Industries 大涨10%，帮助提振大盘。该公司财报称年净利增长近两倍。
澳股S&P/ASX 200指数 收高52.0点，或0.9%至5662.3点，为4月24日以来最大单日涨幅。(完)
路透1月20日 - 通用电气 希望美国总统特朗普上任后大幅调降企业税率，但也预期如果国会推迟修订美国医保法案，旗下医疗设备的美国销售将受挫。
路透旧金山1月20日 - 旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五重申，认为美联储需在经济超出FED就业及通胀目标之前就减少货币刺激措施，美联储必须“用力踩下煞车”。
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。