又一比特币交易平台暂停提现

专访：韩国反对党顾问称重新协商对美自贸协定不会妨碍两国间贸易
路透首尔4月19日 - 韩国总统大选居于领先地位候选人的顾问周三表示，他预期与美国重新协商自由贸易协定将不会损及两国之间的贸易关系。
路透2月11日 -全球最大比特币交易平台之一Bitstamp周二宣布已暂停提现，因发现比特币钱包报告的结果异常，该平台将此归因于拒绝服务式（DoS）攻击。
Bitstamp总部在斯洛文尼亚，是近期第二家暂停提现的主要比特币交易平台。上周五，总部在日本的比特币交易平台Mt.Gox宣布暂停提现，本周一表示将无限期延长该决定。
Bitstamp网站周二发布的声明称，周一和周二未能完成的提现操作将取消，金额返回客户的账户余额。
该平台比特币报价约在645美元，当日挫跌6%左右。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
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路透首尔4月19日 - 韩国起亚汽车副董事长Lee Hyong-keun周三对媒体表示，该公司将“很快”宣布在印度建立首个工厂的计划。
周一晚些时候努钦曾接受金融时报采访，当时已经淡化了特朗普的表态。而在周三出刊更为详尽的访谈内容中，他直接排除了有关特朗普试图压低美元汇率的想法，称“绝对没有，绝对没有。”