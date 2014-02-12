又一比特币交易平台暂停提现

(本文由路透中文网编译提供)

路透2月11日 - 全球最大比特币交易平台之一Bitstamp周二宣布已暂停提现，因发现比特币钱包报告的结果异常，该平台将此归因于拒绝服务式（DoS）攻击。

Bitstamp总部在斯洛文尼亚，是近期第二家暂停提现的主要比特币交易平台。上周五，总部在日本的比特币交易平台Mt. Gox宣布暂停提现，本周一表示将无限期延长该决定。

Bitstamp网站周二发布的声明称，周一和周二未能完成的提现操作将取消，金额返回客户的账户余额。

该平台比特币报价约在645美元，当日挫跌6%左右。（完）