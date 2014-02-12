又一比特币交易平台暂停提现

美国热股：IBM季度营收降幅五个季度来首次超过预期，股价急挫4.8%
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
(本文由路透中文网编译提供)
路透2月11日 - 全球最大比特币交易平台之一Bitstamp周二宣布已暂停提现，因发现比特币钱包报告的结果异常，该平台将此归因于拒绝服务式（DoS）攻击。
Bitstamp总部在斯洛文尼亚，是近期第二家暂停提现的主要比特币交易平台。上周五，总部在日本的比特币交易平台Mt. Gox宣布暂停提现，本周一表示将无限期延长该决定。
Bitstamp网站周二发布的声明称，周一和周二未能完成的提现操作将取消，金额返回客户的账户余额。
该平台比特币报价约在645美元，当日挫跌6%左右。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王琛
路透4月19日 - 国际商业机器(IBM)公司 周二盘后公布第一季 业绩，营收降幅大于预期，为五个季度来首次，受累于对其技术服务业务 的需求疲弱。IBM营收已连续20个季度下滑。 IBM股价周三盘初重挫4.8%，报161.91美元，触及四个月低位，市值 蒸发近80亿美元。(完) (编译 李军; 审校 母红)
路透4月19日 - 摩根士丹利周三公布，2017年第一季获利跳增74%，超出分析师的预期，因美联储升息后，债券交易收入接近翻倍。
路透4月19日 - 周三公布的行业数据显示，欧洲3月汽车销量增长11%，受前五大市场需求良好的提振，而丰田、菲亚特克莱斯勒和日产的销量都取得不错的增长。