英国金融：央行计划明年引入Libor替代指标

路透伦敦3月18日 - 英国央行周三表示，计划明年为在操纵丑闻中名誉受损的伦敦银行间拆放款利率(Libor)引入替代指标。

在Libor操纵丑闻曝光后，二十国集团（G20）金融稳定委员会建议开发Libor的替代指标，可为衍生品合约所用。

“我认为，这是指标利率改革议程上的一个重要组成部分，”英国央行市场主管Chris Salmon向由主要的英镑互换交易商代表所组成的一个民间团体称。

Salmon表示，英国央行还将从大约30家银行收集英镑隔夜存款交易数据，以使英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)更加稳健。SONIA是英镑隔夜指数互换市场的指标。(完) (编译 许娜；审校 张荻)