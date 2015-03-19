英国金融：央行计划明年引入Libor替代指标

标题新闻：惠誉确认阿布扎比长期本外币发行人违约评等(IDR)为“AA”，评等展望为稳定
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路透伦敦3月18日 - 英国央行周三表示，计划明年为在操纵丑闻中名誉受损的伦敦银行间拆放款利率(Libor)引入替代指标。
在Libor操纵丑闻曝光后，二十国集团（G20）金融稳定委员会建议开发Libor的替代指标，可为衍生品合约所用。
“我认为，这是指标利率改革议程上的一个重要组成部分，”英国央行市场主管Chris Salmon向由主要的英镑互换交易商代表所组成的一个民间团体称。
Salmon表示，英国央行还将从大约30家银行收集英镑隔夜存款交易数据，以使英镑隔夜银行间平均利率(SONIA)更加稳健。SONIA是英镑隔夜指数互换市场的指标。(完) (编译 许娜；审校 张荻)
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路透北京1月23日 - 陷入私签债券交易协议风波的国海证券 周一再度公告称，公司第一大股东广西投资集团通过全资子公司广投金控于今日以集中竞价方式增持公司1,831万股。公司董事梁国坚及股东索美公司计划自行或通过索美公司于今年1月24日-11月24日期间，通过二级市场买入的方式，在二级市场增持不超过1亿元人民币的国海证券股份。
“意大利的该听证会很重要，因为这可能启动改变选举法的程序，而这是要求提前选举的必要条件之一，”ING资深评级策略师Martin van Vliet称。