欧元债市：希腊公债收益率曲线倒挂，政局不稳引发违约忧虑

* 总统选举引发市场普遍忧虑

* 投资人担心左派政党掌权会推进减计债务

* 分析师预计跌势可能持续数周

路透伦敦12月10日 - 希腊短期公债收益率周三超越长债，透露出投资人忧心希腊政局不确定性可能使国家重陷违约危机。

希腊公债周二已出现一波大跌，因希腊总理萨马拉斯(Antonis Samaras)宣布将总统选举提前，赌上个人及希腊前途，若赌注失败，则反对纾困的左派政党可能取得执政权。

这是希腊公债持有人担心的结果，他们希望由遵从国际纾困计划的亲商派政府掌权。

希腊三年期公债收益率 飙升逾130个基点至9.85%，为该券种在7月发行以来的最高位，10年期公债收益率 仅升65个基点，报9.025%。

“这种收益率倒挂局面表明，投资者担心希腊进一步减记债务的前景，”Rabobank分析师Lyn Graham-Taylor说道。

希腊最新民调显示反对党左翼激进联盟党支持率较执政的保守党领先五个点。

瑞信分析师预计希腊提前举行大选的可能性超过50%。

其它低评级的欧元区公债也受到希腊政局不稳的搅扰，葡萄牙10年期公债收益率 上涨14个基点至2.98%，意大利 和西班牙 10年期公债收益率各自上涨6个基点，分别报2.08%和1.88%。

德国10年期公债收益率 下跌1个基点至纪录低点0.673%。（完）

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