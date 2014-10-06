全球金融：大型银行联手，拟打造一站式债券商店--WSJ

路透10月6日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士报导，12家全球性银行正在合作，准备为企业债券的买家和卖家建立一个一站式债券商店。

报导称，这项被称为“Neptune”的计划，不是用于执行交易，而是将市场上的银行、投资者以及它们使用的一些现有交易平台连接起来。

WSJ称，这些银行包括：法国巴黎银行 、瑞士信贷 、高盛 、汇丰控股 和摩根大通 ，它们将各出资3万英镑(47,934美元)，用于第一阶段的咨询工作。

报导引述相关企业高管称，AXA Investment Managers和施罗德投资 等其他十几家资产管理公司也参与了讨论。

新的监管和资本规则迫使华尔街银行缩减固定收益业务后，企业债的流动性几乎枯竭。

缺乏流动性意味着，在利率升高的情况下，而且2004年底以来向债市投入约1.2万亿(兆)美元的投资者寻求退出，基金卖出债券可能存在困难。

Neptune是提高企业债交易效率的最新尝试。报导指出，投资者抱怨新老债券交易量差异愈发加大。

摩根大通、高盛、瑞士信贷、法国巴黎银行和汇丰控股未立即回复寻求置评的电邮。(完)