全球金融：大型银行联手，拟打造一站式债券商店--WSJ

亚洲橡胶：TOCOM期胶回吐涨幅收低，因市场担忧供应过剩
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
路透10月6日 - 华尔街日报(WSJ)引述知情人士报导，12家全球性银行正在合作，准备为企业债券的买家和卖家建立一个一站式债券商店。
报导称，这项被称为“Neptune”的计划，不是用于执行交易，而是将市场上的银行、投资者以及它们使用的一些现有交易平台连接起来。
WSJ称，这些银行包括：法国巴黎银行 、瑞士信贷 、高盛 、汇丰控股 和摩根大通 ，它们将各出资3万英镑(47,934美元)，用于第一阶段的咨询工作。
报导引述相关企业高管称，AXA Investment Managers和施罗德投资 等其他十几家资产管理公司也参与了讨论。
新的监管和资本规则迫使华尔街银行缩减固定收益业务后，企业债的流动性几乎枯竭。
缺乏流动性意味着，在利率升高的情况下，而且2004年底以来向债市投入约1.2万亿(兆)美元的投资者寻求退出，基金卖出债券可能存在困难。
Neptune是提高企业债交易效率的最新尝试。报导指出，投资者抱怨新老债券交易量差异愈发加大。
摩根大通、高盛、瑞士信贷、法国巴黎银行和汇丰控股未立即回复寻求置评的电邮。(完)
(编译 杜明霞；审校 张涛)
路透东京5月1日 - 东京商品交易所(TOCOM)指标天然橡胶期货周一回吐稍早涨幅收跌，因市场担忧供应过剩。由于包括中国在内的许多亚洲国家适逢假期，市场交投迟滞。中国是全球最大橡胶买家。
工业股领涨，悉尼机场(Sydney Airport)上涨2%，公用事业类股AGL Energy和APA group分别上涨1.6%和2.6%。
美洲 美国 联邦基金利率0.75%-1.00% 2017年3月15日升25基点 基本贴现率1.5% 2017年3月15日升25基点 加拿大 隔夜拆款利率0.5% 2015年7月15日降25基点 巴西 Selic利率11.25% 2017年4月12日降100基点 亚洲 日本 最低一级超额准备金利率负0.1% 2016年1月29日从0.1%下调 隔夜拆款利率目标0-0.10% 2010年10月5日从0.10%下调 贴现率0.30% 2008年12月19日降20基点 中国 金融机构一年期存款利率1.5% 2015年10月23日降25基点 一年期贷款利率4.35% 2015年10月23日降25基点 台湾 重贴现率1.375%