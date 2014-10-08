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债券 | 2014年 10月 8日 星期三 22:55 BJT

英国债市：10年期英债收益率触及16个月新低，此前央行回购操作需求平平

路透伦敦10月8日 - 英国指标10年期公债收益率周三触及逾一年最低，之前英国央行表示，其回购英债的操作投标规模不大。

在英国央行逆标售操作后，10年期英债收益率 即刻下滑2.6个基点，报2.234%，为去年6月19日来最低，当日跌约6个基点。

英国央行周三回购年期在七年至15年的英债，但获得的投标刚超过其16亿英镑的目标，显示投资人希望持有年期在10年左右的英债。

12月英债期货 在回购后也触及115.14的合约高位，当日升64个跳动点。

周三稍早，30年期英债收益率 触及两年低点，因在国际货币基金组织(IMF)下调全球经济预估后，投资人继续将资金投入避险资产。(完)

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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价 (编译 李军; 审校 母红)
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