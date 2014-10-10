英国债市：10年期英债价格录得一年内最大单周涨幅，因忧虑欧元区成长

路透伦敦10月10日 - 10年期英债价格周五录得一年内最大单日涨幅，因对欧元区经济的忧虑继续提振英债。

10年期英债收益率 本周每个交易日都走低，累积下跌17个基点，为截至去年9月26日当周以来最大单周跌幅。

1530 GMT，10年期英债收益率下跌4个基点，报2.22%。10年期英债跑赢其他年期英国公债。

RBC的策略师Vatsala Datta表示，英债价格在过去一周上扬，因担忧全球经济成长前景，另外，此间市场投资者重新调整头寸也影响英债的表现。

“在苏格兰独立公投和英国央行逆回购后，所有人都预期英债表现将逊于其他市场，随作空英债。但事与愿违，英债市场受到挤压，”Datta表示。

本周，英债表现轻松超越可比德债，10年期英债较可比德债收益率差收窄约14个基点，为2012年7月以来最窄。1530 GMT，收益率差报133个基点，日内收窄约3个基点。

Datta称，由于疲弱的欧元区数据拖累德债收益率跌至纪录新低，英债价格受到额外支撑，因投资者寻求至少少量的额外收益率。

Datta称，英国就业数据将是下周市场关注的焦点，尤其是如果数据显示薪资增长开始加速的迹象。(完)

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