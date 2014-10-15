英国债市：30年期英债收益率挫至历史低点，因投资人涌入债市避险

路透伦敦10月15日 - 英国30年期公债收益率周三挫至历史低点，因在全球经济放缓之际，投资人涌入债市避险，逃离大跌的股市。

英国公债价格连升八日，周三创两年最大单日升幅，因对欧元区可能重陷危机以及美国经济趋弱的担忧加剧。

美国周三公布的零售销售数据令人失望，且希腊公债收益率大涨刺激投资人避险。欧洲股市 周三急挫逾3%，期货走势显示交易商排除了英国央行和美联储在明年升息的可能性。

RIA Capital Markets固定收益策略师Nick Stamenkovic表示，周三英债收益率的跌幅与2012年欧债危机和2008年金融危机最严重时期类似。

30年期英债 一度大跌超过15个基点，跌穿2012年6月所创的上一个纪录低点，低见2.704%。

10年期英债收益率 跌逾18个基点，至去年5月来最低的1.94%，较可比德债利差降至逾四个月最低的120.3个基点。

12月英债期货 触及118.23合约高位，当日暴涨逾两个大点，成交量是通常水准的四倍。

Stamenkovic表示，他相信英债走势过度，因经济前景根本没有像2008年底或2012年中那么惨淡。(完)

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