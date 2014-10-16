英国债市：英债遭遇逾一年最大跌幅，因市场重新考虑央行升息押注

路透伦敦10月16日 - 英国公债价格周四录得逾一年最大跌幅，几乎尽数回吐周三的强劲升幅，因交易商再度考虑英国央行可能在明年升息的观点。

今日欧美金融市场再度出现大幅波动，10年期英债收益率 升逾13个基点，报2.09%，为逾一年最大单日升幅。

周三该收益率下挫逾17个基点，为约两年最大单日跌幅，因全球投资人担心欧洲疲弱经济，这可能令美国和英国央行推迟升息。

“市场认为够了，鉴于英国经济前景，复苏仍在良好进行，周三的走势缺乏理据，”花旗固定收益策略师Jamie Searle表示。

周四，英国公债表现远逊美债 ，Searle称，英债之前多日紧跟美债走势，今日走势不寻常。

周三1600GMT，10年期英债收益率较可比美债收益率仅差11个基点，24小时后，收益率差仅为6个基点。

周三市场走势显示已经排除了明年英国央行升息的可能性，但周三投资人再度评估该观点，认为可能在明年第四季升息。(完)

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