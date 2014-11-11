英国债市：英债表现不及可比德债，市场静待英国央行最新经济预估

路透伦敦11月11日 - 英债周二跑输可比德债，因一欧洲央行决策者反对购债刺激举措的立场有所软化，投资者静待英国央行发布最新经济预估。

10年期英债/德债 收益率差扩阔逾3个基点，至140.7个基点，为周五以来最高。

英债跑输主要是因周一晚些时候欧洲央行执委莫尔许表示，如果欧元区经济前景进一步恶化，央行应“考虑所有选项”，ADM Investor Services的策略师Mark Ostwald表示。

1607 GMT，德债收益率持平，10年期英债收益率上扬2个基点，报2.23%。

Ostwald称，英国10月零售销售数据略强于预期也提振英债收益率，但幅度不大。

投资者现静待英国央行周三发布对经济的最新季度预估，从中寻找决策者已将首次升息时间推迟至明年更晚的迹象。

一项周三公布的路透调查显示，分析师预计英国央行在明年第二季度之前不会升息，晚于之前的预估，并会在周三发布的季度报告中下调经济成长和通胀预估。(完)

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