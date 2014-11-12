英国债市：英国央行发布基调温和的通胀报告后短期英债上扬

路透伦敦11月12日 - 较短期英债周三创四周最大升幅，此前英国央行发布的通胀报告支撑了投资人对明年年底前不会升息的预期。

五年期英债 表现出众，因英国央行总裁卡尼警告欧元区经济“发展令人担忧”，指未来几个月通胀更有可能跌穿1.0%。

短期英镑利率期货<0#FSS:>一度大涨10个跳动点，显示市场巩固了对明年年底才会首次升息的押注。

英镑兑美元 跌向近期触及的14个月低点。

1316GMT，五年期英债收益率跌约7个基点，报1.48%，两年期 和10年期英债 跌幅相若，分别报0.60%和2.18%。

通胀报告发布后，10年期英债较可比德债利差大幅收窄，尾盘报137.1个基点，当日下挫逾4个基点。(完)

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