英国债市：30年期英债领涨，10年期英债收益率跌穿2%

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦11月25日 - 英国30年期公债周二引领债市升势，因英国央行继续暗示不会很快升息，这扶助10年期英债收益率逾五周来首次跌穿2%。
30年期英债 收益率跌4个基点，报2.77%，为约两周来最大单日跌幅。10年期英债收益率低见1.993%，为10月16日来首次。
英债价格上涨，因全球经济前景恶化，令投资人推迟对英国央行明年升息时机的预期。
苏格兰皇家银行英债策略师Simon Peck表示，英国央行总裁卡尼周二在议会委员会的讲话巩固了市场对升息还有一段时间的观点。
10年期英债收益率较可比德债利差当日变动不大，持于约126个基点，盘中触及五周低点124个基点。
周三市场将关注英国公布第三季国内生产总值(GDP)修正值，分析师预计将同初估值一致，为成长0.7%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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