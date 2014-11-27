英国债市：30年期英债收益率创下纪录新低，因德国通胀数据疲弱

中国金融：维护金融安全要从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源--人民日报
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。
路透伦敦11月27日 - 英国30年期公债周四升至纪录高位，此前德国公布的通胀数据疲弱，提振了对固定收益资产的投资，并带动了季节性投资流入长期英债。
德国公布11月通胀年率降至0.5%，为约五年最低，这一发展显示欧元区通缩风险还未消退
1333GMT，30年期英债 收益率跌逾4个基点，报2.686%的历史新低。
自9月中，30年期英债收益率已经重挫50个基点，反映投资人对欧元区和日本经济停滞的担忧，以及英国央行官员讲话显示要到明年年底才可能升息。
10年期和20年期英债收益率跌逾4个基点，分别报去年5月来最低的1.932%和2012年9月来最低的2.505%。
两年期英债收益率较可比德债利差收窄3个基点，报53.9个基点的六个月最窄。10年期公债收益率差触及122.7个基点的六周最低。
下周，英国财政大臣欧思邦将发布半年度的财政报告，英国债务管理局将发布修订后的发债计划。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透北京4月27日 - 人民日报周四刊登时评文章称，维护金融安全，既要善守也要能攻，防范金融风险，应坚持底线思维，还应坚持全面深化改革，从根本上破除风险滋生和积聚的体制根源。
--财政部将推动税改，光是股利所得课税就有11项方案，由于牵动资本市场发展，金管会主委李瑞仓表示，主张股利所得要采分级分离课税制，最高税率内外资一致；但小额投资人也可适用较低税率，不必齐一税率。
路透上海4月27日 - 中国大型速递物流公司--顺丰控股一季报显示，第一季实现净利润7.74亿元人民币，同比增长13.76%。公司旗下参股子公司将介入一款全国性体育彩票的代销业务，该彩票是全国首款能够将物流网络与彩票业务全面渗透和结合的产品。