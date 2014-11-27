英国债市：30年期英债收益率创下纪录新低，因德国通胀数据疲弱

路透伦敦11月27日 - 英国30年期公债周四升至纪录高位，此前德国公布的通胀数据疲弱，提振了对固定收益资产的投资，并带动了季节性投资流入长期英债。

德国公布11月通胀年率降至0.5%，为约五年最低，这一发展显示欧元区通缩风险还未消退

1333GMT，30年期英债 收益率跌逾4个基点，报2.686%的历史新低。

自9月中，30年期英债收益率已经重挫50个基点，反映投资人对欧元区和日本经济停滞的担忧，以及英国央行官员讲话显示要到明年年底才可能升息。

10年期和20年期英债收益率跌逾4个基点，分别报去年5月来最低的1.932%和2012年9月来最低的2.505%。

两年期英债收益率较可比德债利差收窄3个基点，报53.9个基点的六个月最窄。10年期公债收益率差触及122.7个基点的六周最低。

下周，英国财政大臣欧思邦将发布半年度的财政报告，英国债务管理局将发布修订后的发债计划。(完)

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