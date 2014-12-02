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债券 | 2014年 12月 3日 星期三 02:04 BJT

英国债市：公债价格遭遇六周最大跌幅，因股市反弹

路透伦敦12月2日 - 英国公债价格周二遭遇逾六周最大跌幅，因欧洲股指反弹，且投资者认为周一英国公债价格涨势过度。

英国10年期公债收益率(殖利率)上涨7个基点，报1.97%，为10月17日以来最大单日涨幅，周一曾触及2013年5月以来最低水平。

“我觉得英国债市价格水平相比其他地区高太多的状况令其受困，”ADM Investor Services策略师Marc Ostwald称。

周二走势修整之前，10年期英国公债收益率在两周时间下跌21个基点，而美国10年期公债收益率 则下跌10个基点。

Ostwald还表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周一晚表示，预计全球能源价格大跌给经济带来良好提振，令英国公债受挫。

期限最长的英债表现最差，30年期公债收益率上涨约8个基点，报2.746%，周一触及纪录低位。

英国财政大臣欧思邦周三将公布半年度预算更新，债市投资者将关注公债发行计划的调整。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王丽鑫；审校 李军)
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