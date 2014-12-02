英国债市：公债价格遭遇六周最大跌幅，因股市反弹

美国财政：特朗普税改计划可能带来一些短期预算问题--财长努钦
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
路透伦敦12月2日 - 英国公债价格周二遭遇逾六周最大跌幅，因欧洲股指反弹，且投资者认为周一英国公债价格涨势过度。
英国10年期公债收益率(殖利率)上涨7个基点，报1.97%，为10月17日以来最大单日涨幅，周一曾触及2013年5月以来最低水平。
“我觉得英国债市价格水平相比其他地区高太多的状况令其受困，”ADM Investor Services策略师Marc Ostwald称。
周二走势修整之前，10年期英国公债收益率在两周时间下跌21个基点，而美国10年期公债收益率 则下跌10个基点。
Ostwald还表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)官员周一晚表示，预计全球能源价格大跌给经济带来良好提振，令英国公债受挫。
期限最长的英债表现最差，30年期公债收益率上涨约8个基点，报2.746%，周一触及纪录低位。
英国财政大臣欧思邦周三将公布半年度预算更新，债市投资者将关注公债发行计划的调整。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 王丽鑫；审校 李军)
路透华盛顿4月22日 - 美国财长努钦周六表示，如果从传统的“静态”预算分析规则来看，特朗普政府的税改计划将带来一些“短期问题”。
* 市场聚焦法国大选和美国政府支出 * 特朗普称下周将公布减税计划 * 下周财政部将标售880亿美元公债 路透纽约4月21日 - 美债价格周五上涨，因法国周日将进行大选，且 美国没有重大经济数据为市场指引方向。 周二跌至五个月低位后，指标10年期美债收益率在窄幅区间波动，投 资者等待决定价格是否延续升势的催化剂。 民调显示，法国大选第二轮投票可能在中间派独立候选人马克龙与反 欧盟、反移民的国民阵线候选人勒庞之间展开。 “看似市场有点担心本周末的法国大选结果，”BMO Capital Market s利率策略师Aaron Kohli称。 10年期美债 价格升4/32，收益率报2.23%，周二收益率一 度跌至11月10日以来最低的2.165%，且从3月14日触及的2.63%回落。 指标10年期美债收益率升穿2.19%附近的技术阻力位。 最近数周公债价格得到提振，因在疲弱的经济数据发布后，美国联邦 储备理事会(FED/美联储)今年再
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