英国债市：英债走低，因英国数据良好和政府资金需求增加

欧元债市：法国大选前的谨慎情绪令法债收益率从三个月低点反弹
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透伦敦12月3日 - 英债价格周三连跌第二日，受累于经济数据利好，以及数据显示，未来数年英国政府的资金需求超过之前的预期。
10年期英债 日内稳步上扬，受助于意外强劲的英国服务业数据，以及稍后公布的最新预期直指，未来数年英国政府的融资需要增加。
一系列向好的美国数据推动10年期英债收益率盘中升至逾一周高位2.017%，终盘收报2.01%，日内上扬4个基点。
在英国债务管理局表示，将把本财年英债计划发行规模削减13亿英镑(20亿美元)后，英债收益率一度走低，但随着投资者消化未来数年的发行预期，很快重拾升势。
债务管理局的预期表明，英国政府需要在未来五年较3月公布的计划多筹集500亿英镑的资金。
“我们的融资需要增加，而非减少，这是导致英债跑输的原因所在，”苏格兰皇家银行的固定收益策略师Simon Peck表示。
10年期英债/德债收益率差攀升至11月24日以来最高水平126.9个基点，日内上扬逾5个基点。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 母红; 审校 李军)
路透伦敦4月21日 - 法国公债收益率周五从三个月低点反弹，周末即将举行的法国总统选举首轮投票结果难料，收盘前几小时谨慎情绪弥漫市场。
路透4月21日 - 南非兰特兑美元周五持稳，发达市场货币重受青睐令兰特近期触及三周高位的升势止步。 1530GMT，兰特兑美元持平，报13.1500兰特，同昨日纽约收盘水准一致。 周四，兰特触及三周高位13.1175兰特，因投资人渴求收益。 在本周末法国大选前，投资人表现谨慎，风险意愿迟滞带动美元重获青睐。(完) (编译 李军; 审校 母红)
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