英国债市：英债走低，因英国数据良好和政府资金需求增加

路透伦敦12月3日 - 英债价格周三连跌第二日，受累于经济数据利好，以及数据显示，未来数年英国政府的资金需求超过之前的预期。

10年期英债 日内稳步上扬，受助于意外强劲的英国服务业数据，以及稍后公布的最新预期直指，未来数年英国政府的融资需要增加。

一系列向好的美国数据推动10年期英债收益率盘中升至逾一周高位2.017%，终盘收报2.01%，日内上扬4个基点。

在英国债务管理局表示，将把本财年英债计划发行规模削减13亿英镑(20亿美元)后，英债收益率一度走低，但随着投资者消化未来数年的发行预期，很快重拾升势。

债务管理局的预期表明，英国政府需要在未来五年较3月公布的计划多筹集500亿英镑的资金。

“我们的融资需要增加，而非减少，这是导致英债跑输的原因所在，”苏格兰皇家银行的固定收益策略师Simon Peck表示。

10年期英债/德债收益率差攀升至11月24日以来最高水平126.9个基点，日内上扬逾5个基点。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价