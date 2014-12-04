英国债市：英债价格上涨，此前ECB称要等到明年初才决定是否进一步行动

路透伦敦12月4日 - 英债价格周四小涨，此前欧洲央行(ECB)表示要等到明年年初才决定是否进一步实施刺激措施，市场也在消化英国最新的财政计划。

短期英债表现出众，两年期英债收益率 跌约4个基点，报0.538%。

欧洲央行总裁德拉吉周四稍早表示，欧洲央行将在明年年初判断是否需要采取更多行动，激活欧元区经济。

“德拉吉先生的讲话令那些原本指望欧洲央行今天就宣布更多刺激措施的投资人失望了，这给风险市场带来一些压力。”RIA Capital Markets策略师Nick Stamenkovic表示。

“英债因此获得一些支撑。”

10年期英债 较可比德债利差 大幅收窄约4个基点，至122个基点。周一该利差一度触及六个月最低点，不到116基点。

10年期英债收益率(殖利率)跌约2个基点，报1.99%。(完)

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