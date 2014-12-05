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债券 | 2014年 12月 6日 星期六 01:39 BJT

英国债市：美国公布强劲就业数据后短期英债价格触及两周低点

路透伦敦12月5日 - 中短期英债价格周五大跌至两周低点，因之前美国公布的就业数据远胜预期，这令英国央行开始升息的时间预期有所提前。

美国就业数据公布后，五年期英债 收益率升至11月20日来最高的1.394%，升约5个基点。

两年期公债收益率 一度升穿0.6%，为11月19日来首见。今日势将收高约4个基点，报0.58%。

美国公布，11月非农就业岗位猛增32.1万，数据带动股市攀升、令市场对美联储以及英国央行升息预期提前。

短期英镑利率期货<0#FSS:>大跌，2015年12月期货 跌6个跳动点，为10月17日来最大单日跌幅。

美国就业数据公布后，10年期英债 较可比德债利差 一度大幅收窄约4个基点，尾盘报124个基点，当日变动不大。

10年期英债收益率升3个基点，报2.02%，盘中升至上周二来最高的2.030%。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
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