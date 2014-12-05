英国债市：美国公布强劲就业数据后短期英债价格触及两周低点

中国金融：银监会专项排查企业互联互保贷款风险，强化风险摸底--消息
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透伦敦12月5日 - 中短期英债价格周五大跌至两周低点，因之前美国公布的就业数据远胜预期，这令英国央行开始升息的时间预期有所提前。
美国就业数据公布后，五年期英债 收益率升至11月20日来最高的1.394%，升约5个基点。
两年期公债收益率 一度升穿0.6%，为11月19日来首见。今日势将收高约4个基点，报0.58%。
美国公布，11月非农就业岗位猛增32.1万，数据带动股市攀升、令市场对美联储以及英国央行升息预期提前。
短期英镑利率期货<0#FSS:>大跌，2015年12月期货 跌6个跳动点，为10月17日来最大单日跌幅。
美国就业数据公布后，10年期英债 较可比德债利差 一度大幅收窄约4个基点，尾盘报124个基点，当日变动不大。
10年期英债收益率升3个基点，报2.02%，盘中升至上周二来最高的2.030%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
路透上海4月21日 - 中国银监会继续强化银行业风险摸底工作，两位消息人士周五透露，银监会本月初下发通知，要求进一步排查企业互联互保贷款风险隐患，各地银监局需摸清当地风险底数，各银行要开展对担保圈贷款风险的逐户逐圈专项排查。
路透上海4月21日 - 中国银行间债市周五早盘机构观望情绪稍重，现券和利率互换(IRS)波动微弱，中金所国债期货主力合约则略跌。新债方面，上午招标的30年国债结果稍高于预期，倍数亦一般，但因期限过长交投一直不活跃，对二级影响不大。
路透北京4月21日 - 中国招商证券宏观固收团队报告指出，近期人民币对外净支付出现了新变化，人民币对外净支付规模再度扩大，却并未大幅消耗央行在离岸形成的外汇占款。预计未来人民币对外净支付的规模有可能会继续扩张，但对央行外汇占款的负面拖累小于2016年下半年。