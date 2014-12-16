英国债市：俄罗斯市场动荡推动英债价格飙升，料英国未来升息步伐更平缓

路透伦敦12月16日 - 英债收益率周二大幅走低，因俄罗斯市场震荡和英国通胀数据远低于预期，导致投资者削减对英国未来数年升息幅度的预期。

俄罗斯的金融危机引发全球市场震荡，20年和30年期英债收益率重挫至新低，较短期英债收益率也大幅走低。

数据显示，英国上月通胀降至1.0%，为12年最低。这也为英债价格升势助力。

短期英镑期货<0#FSS:>急升，尤其是2016年和之后的合约。

尽管短期英镑期货的表现仍暗示英国央行将在明年底首次升息，但市场目前预期这之后升息的步伐将更为缓慢，ADM Investor Services的策略师Marc Ostwald表示。

“低通胀目前已根植到经济中，且持续的时间明显会延长。他们怎么会希望在这样不利的背景下升息呢？”他说。

10年期美国和英国公债收益率差触及约2006年中以来最高3.41%，反应出英美两国的货币政策前景背离。

10年期英债和可比德债 收益率差触及4月来最低水平112.1个基点，稍后反弹至116个基点。

20年期和30年期英债 收益率跌至纪录新低2.257%和2.439%。

10年期英债收益率 一度跌至1.7%之下，为2013年5月以来首次。1450 GMT，报1.73%，日内下跌7个基点。

短期英债收益率也走低。五年期英债收益率 在1.118%触底，为去年6月以来最低。两年期英债收益率 触及0.405%，为2013年11月以来最低。(完)

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