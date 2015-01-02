英国债市：2015年开局小涨，但ECB或追加刺激及英债大量供应预示走势逆转

路透伦敦1月2日 - 英国公债价格周五小幅上涨，但欧洲央行本月可能追加刺激措施且英国发债日程密集，可能在未来几周令英债市场表现和价格承压。

10年期英债 表现不及可比德债 ，因对未来几个月欧洲央行将祭出更多刺激措施的预期升温，央行此举旨在对抗通缩威胁。

英国公布令人失望的数据后，美国也公布了逊于预期的制造业调查报告，扶助英债收复稍早失地，由跌转升，1600GMT，10年期英债收益率跌逾2个基点，报1.73%。

加拿大皇家银行固定收益策略师Vatsala Datta表示，英债市场围绕在欧洲央行1月22日会议上是否会宣布量化宽松政策购买欧元区公债。

“如果欧洲央行购买公债，这可能令英债收益率上升，因市场会转而预期有通胀压力和欧元区经济复苏。”

进一步展望后市，Datta表示英国央行的2月经济展望以及5月的英国大选也可能是英债市场的主要影响因素。

10年期英国公债 与可比德债 的收益率差周五表现反复，尾盘升约2个基点，报122.5，稍早高见126.2个基点。

Datta称本月有大量长期英债标售，还有银团发售，都可能推高英债收益率。

周二英国债务管理局将发售27.5亿英镑10年期指标英债，周三将发售9.5亿英镑票息为0.125%的2044到期通膨保值债券。(完)

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