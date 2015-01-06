英国债市：经济成长忧虑带动英债上扬，因预计英国升息步幅放缓

《中国新债预测》国开行三年增发债预测均值4.26%，一级弱势暂难改

* 招标品种：国开行三年固息增发债 * 期限及招标金额：50亿 * 招标时间：5月11日14:30-15:30 * 受访人数：9位(银行、券商) * 预测区间：4.20%-4.30% * 预测均值：4.26% 路透上海5月10日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发三年期固息债。路透 调查显示，监管压力持续下债市在熊市泥沼中越陷越深，一级结果亦节节走高，目前市场情 绪仍看不到改善迹象，预计明日新债定位仍会偏高。 “一级现在是没有最高，只有更高，不知道顶在哪儿，买了就亏确实很煎熬，除了配置 户，感觉交易户都不太敢参与了，”上海一银行交易员称。 北京一券商交易员谈到，明日国开行仅招标一期债，应该也是受市况影响而主动调整发 行节奏，虽然总量不大，但低迷的市场情绪中结果也难以乐观。 今日招标新债亦疲弱难改，财政部上午招标续发行的五年期固息国债，加权中标收益率 3.6602%，远高于3.60%的市场预测均值3.60%；边际中标收益率为3.6961%，投标倍数1