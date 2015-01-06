英国债市：经济成长忧虑带动英债上扬，因预计英国升息步幅放缓

路透伦敦1月6日 - 英国长债公债价格周二触及纪录高位，因迹象显示经济成长趋弱，促使投资人押注未来几年英国升息步幅放缓。
全球主要经济体公债价格均上扬，因之前采购经理人调查显示欧元区经济成长停滞，英国服务业活动增幅降至2013年5月来最低。
短期英镑利率期货<0#FSS:>上扬，特别是2017和2018年合约，当日升幅超过12个跳动点，显示市场预计升息路径将更为渐进。
1609GMT，交投最活跃的2015年12月合约升3个跳动点。
ADM Investor Services International策略师Marc Ostwald表示，在周二发布了PMI和英国央行银行业者调查报告后，市场将英国央行开始升息的时间预期推迟至明年。
英国央行公布的报告显示，银行业者预期企业贷款在未来几个月没有显着增长，主要原因是认为经济前景将以2008年底以来最快速度恶化。
英国将在5月举行大选，民调显示主要政党保守党和劳工党支持率不相伯仲。
20年期公债 和30年期公债 收益率触及纪录新低，分别为2.148%和2.328%，尾盘均跌约7个基点。
10年期英债收益率 触及2012年8月31日来最低的1.572%，1554GMT，反弹至1.60%，当日跌7个基点。
10年期英债较可比德债 利差收窄约2个基点，报113个基点，稍早跌至12月16日来最低的112.2个基点。(完)
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(编译 李军; 审校 利棣儿)