英国债市：英债价格大涨，因全球股市下滑及美国就业数据有好有坏

标题新闻：4月ECB购买德债较计划允许规模低约4亿欧元，表明德债供应短缺，或促使央行缩减购债
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路透伦敦1月9日 - 英国公债价格周五大涨，跟随其他主要公债走势，因全球股市下挫，且美国公布的就业数据有好有坏，尾盘增加了英债的吸引力。
英国公布的工业生产和建筑数据显示11月失去动能，但英债不为所动。之后美国公债数据显示尽管就业增长强劲，但薪资下滑，英债跟随美债升势。
美国薪资数据不及预期，投资人抛售股票等较高风险资产，英债得益。
1620GMT，10年期英债收益率 跌逾5个基点，报1.593%，本周势将收低逾10个基点。
美国就业数据公布后，10年期英债较可比德债 利差降至4月中来最低的109.7个基点，之后反弹至111个基点，当日跌约3个基点。
下周英债市场的焦点将在周二出炉的12月英国通胀数据，分析师预计将触及12年新低0.7%。
下周四，英国债务管理局将发售17.5亿英镑票息为4.5%的2034年到期英债。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透上海5月9日 - 中国浙江省宁波市财政局周二公告，将于下周二(16日)招标发行总 额69.2亿元人民币的一般及专项地方债，期限三年、五年、七年和10年。 上述一般和专项债券全部为置换债券。上海新世纪资信评估有限公司对上述债券评级为 AAA。 具体发行明细如下： 类别 期限 规模(亿元 招标时间 发行期 ) 一般债券 3年 9.5 5月16日下午14:00-14:40 5月17日 5年 14.2 7年 9.5 10年 14.2
香港，2017年5月9日—标普全球评级今日发表报告《加强风险防控对中国保险业有何影响》表示，保监会最近推出的若干措施，凸显保险行业风险敞口增加、整个金融行业系统性风险上升。