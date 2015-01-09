英国债市：英债价格大涨，因全球股市下滑及美国就业数据有好有坏

路透伦敦1月9日 - 英国公债价格周五大涨，跟随其他主要公债走势，因全球股市下挫，且美国公布的就业数据有好有坏，尾盘增加了英债的吸引力。

英国公布的工业生产和建筑数据显示11月失去动能，但英债不为所动。之后美国公债数据显示尽管就业增长强劲，但薪资下滑，英债跟随美债升势。

美国薪资数据不及预期，投资人抛售股票等较高风险资产，英债得益。

1620GMT，10年期英债收益率 跌逾5个基点，报1.593%，本周势将收低逾10个基点。

美国就业数据公布后，10年期英债较可比德债 利差降至4月中来最低的109.7个基点，之后反弹至111个基点，当日跌约3个基点。

下周英债市场的焦点将在周二出炉的12月英国通胀数据，分析师预计将触及12年新低0.7%。

下周四，英国债务管理局将发售17.5亿英镑票息为4.5%的2034年到期英债。(完)

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