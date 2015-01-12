英国债市：长期英债价格触及纪录新高，因欧洲央行量化宽松政策前景

路透伦敦1月12日 - 英国长期公债价格周一升至纪录新高，因担心欧元区经济，以及欧洲央行追加刺激性货币政策的前景继续支撑主要公债。

20年期公债 和30年期英债 收益率分别触及2.124%和2.302%的纪录低点。1637GMT，他们跌约2个基点，分别报2.14%和2.32%。

英债价格跟随德债和美债升势，因投资人揣摩欧洲央行本月是否会祭出购债计划，以应对通缩风险。

10年期英债较可比德债 利差降至4月中来最低的108.5个基点，之后反弹至110个基点，当日跌约4个基点。

1637GMT，10年期英债 收益率跌约2个基点，报1.58%。

周二英债市场的主要国内焦点是在0930GMT英国将发布的通胀数据，分析师预计通胀将降至12年最低的0.7%。(完)

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