英国债市：长期英债价格触及纪录新高，因欧洲央行量化宽松政策前景

标题新闻：德国金融监管局(Bafin)局长Hufeld称，欢迎中国和其他国家投资德国金融机构
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路透伦敦1月12日 - 英国长期公债价格周一升至纪录新高，因担心欧元区经济，以及欧洲央行追加刺激性货币政策的前景继续支撑主要公债。
20年期公债 和30年期英债 收益率分别触及2.124%和2.302%的纪录低点。1637GMT，他们跌约2个基点，分别报2.14%和2.32%。
英债价格跟随德债和美债升势，因投资人揣摩欧洲央行本月是否会祭出购债计划，以应对通缩风险。
10年期英债较可比德债 利差降至4月中来最低的108.5个基点，之后反弹至110个基点，当日跌约4个基点。
1637GMT，10年期英债 收益率跌约2个基点，报1.58%。
周二英债市场的主要国内焦点是在0930GMT英国将发布的通胀数据，分析师预计通胀将降至12年最低的0.7%。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
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路透5月9日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，台湾上市公司太子建设正在筹办一笔35.4亿台币(1.17亿美元)五年期担保融资。