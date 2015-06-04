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债券 | 2015年 6月 5日 星期五 00:49 BJT

英国金融市场：英债价格触及六个月新低后强劲反弹，单日波动为逾三年最大

路透伦敦6月4日 - 英债价格周四触及六个月新低后强劲反弹，单日波动为逾三年最大，全球债市连续第三天大幅震荡。

在英国债务管理局(DMO)报告，其7.5亿英镑40年期英债发售需求低迷后，10年期英债收益率 升10个基点，报2.179%高位。

但随着欧洲和美国公债价格反弹，10年期英债收益率迅速转跌，至略低于2%。

今日10年期英债18个基点的波幅为2011年12月来单日最大。

英镑走势也受到债市主导，早盘一度下滑，因英债较可比德债利差收窄至四个月最低，令英镑兑欧元跌至四周最低水准。

之后英镑跟随美元反弹，兑美元 和欧元 升0.1-0.2%，分别报1.5358美元和0.7335英镑。

英国央行周四维持利率在0.5%的纪录低位不变，因其要厘清英国经济在今年初意外大幅减速后，会以多快的速度复苏。央行还维持资产购买规模在3,750亿英镑不变。 市场对此无甚反应。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)

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