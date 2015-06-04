英国金融市场：英债价格触及六个月新低后强劲反弹，单日波动为逾三年最大

重温稿-《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
路透伦敦6月4日 - 英债价格周四触及六个月新低后强劲反弹，单日波动为逾三年最大，全球债市连续第三天大幅震荡。
在英国债务管理局(DMO)报告，其7.5亿英镑40年期英债发售需求低迷后，10年期英债收益率 升10个基点，报2.179%高位。
但随着欧洲和美国公债价格反弹，10年期英债收益率迅速转跌，至略低于2%。
今日10年期英债18个基点的波幅为2011年12月来单日最大。
英镑走势也受到债市主导，早盘一度下滑，因英债较可比德债利差收窄至四个月最低，令英镑兑欧元跌至四周最低水准。
之后英镑跟随美元反弹，兑美元 和欧元 升0.1-0.2%，分别报1.5358美元和0.7335英镑。
英国央行周四维持利率在0.5%的纪录低位不变，因其要厘清英国经济在今年初意外大幅减速后，会以多快的速度复苏。央行还维持资产购买规模在3,750亿英镑不变。 市场对此无甚反应。(完)
美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告
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美国指标公债报价 欧元区指标公债报价
利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 母红)
中国2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。
* 公债收益率从两周半高位下滑 * 特朗普就职演说高举民粹主义大旗 * 下周美国财政部将发售880亿美元中短期公债 路透纽约1月20日 - 美国公债收益率周五从两周半高位回落，此前美国总统特朗普在就 职演说中高举民粹主义大旗，令部分投资人担心财政刺激措施可能会被押后。 特朗普在就职演说中承诺，将遵循“美国优先”的政策。 “当特朗普反建制的呼声高一些，公债收益率就会低一些。”BMO Capital Markets利 率策略师Aaron Kohli表示。 “在某种程度上，市场认为特朗普上任后有特许能帮助更多立法通过的蜜月期很短，风 险是如果他将更多精力投入民粹主义的话题，市场将更难相信会有财政政策、刺激措施、基 建项目等其他议案也能获得通过。”Kohli称。 投资人已经押注特朗普将增加基建投资来带动经济成长。 美国新政府开支可能也要靠新的公债供应来注资，这可能进一步拖累公债表现，推高公 债收益率。 “客户相信本届政府将会增加公债供应，”Seaport Glo
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