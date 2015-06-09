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债券 | 2015年 6月 10日 星期三 00:32 BJT

英国债市：10年期英债收益率创六个月最高收位

路透伦敦6月9日 - 英国10年期公债收益率周二收在逾六个月最高水准，因投资人摆脱通膨保值债券发售需求强劲的影响，跟随德债价格在震荡交投中的跌势。

1530GMT，10年期英债收益率 升6个基点，报2.11%，为11月19日来最高尾盘水准，但离上周四所创的2.179%六个月盘中高位仍有一些距离。

盘中稍早，10年期英债收益率触及上周四来最低的2.007%，因之前发售的9亿英镑10年期通膨保值债券 吸引了2010年来英债标售的最强劲需求。

RIA Capital策略师Nick Stamenkovic表示，“英国国内没有什么消息影响债市，德债再度遭抛售，这拖累英债和美债下滑。”

华尔街日报周一报导，英国债务管理局(DMO)执行长Robert Stheeman表示，公债标售可能很快无法吸引足够买家。因市场波动，英国可能发生自2009年3月来首次公债标售失败。

英国债务管理局计划在周四标售20亿英镑30年期公债 。(完)

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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)

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