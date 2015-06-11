英国债市：10年期英债价格录得八周内最大升幅，因IMF中断同希腊的磋商

路透伦敦6月11日 - 英国10年期公债价格周四升幅创约八周最大，跟随德债价格升势，收益率从上周触及的六个月高位回落，此前国际货币基金组织(IMF)中断了同希腊的谈判。

1555GMT，10年期英债收益率 跌逾7个基点，报2.05%，价格升幅为4月14日来最大。

“目前所有都受到德债走势束缚，”ADM Investor Services International固定收益策略师Marc Ostwald表示。他还指出，对希腊同IMF谈判缺乏进展的担忧再度给避险公债带来支撑。

IMF谈判代表周四中断了同希腊的谈判，离开布鲁塞尔，因同希腊仍有重大分歧。

30年期英债 也大涨，因此前标售的20亿英镑30年期英债获得强劲需求，得标利率在2.863%，认购倍数为1.58，为三个月内最高需求。

10年期英债表现不及可比德债 ，收益率差扩阔2个基点，报116个基点，周三曾跌至2月来最窄。(完)

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