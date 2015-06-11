英国债市：10年期英债价格录得八周内最大升幅，因IMF中断同希腊的磋商

中美关系：合作是两国唯一正确选择，双方共同利益远大于分歧--新华
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
路透伦敦6月11日 - 英国10年期公债价格周四升幅创约八周最大，跟随德债价格升势，收益率从上周触及的六个月高位回落，此前国际货币基金组织(IMF)中断了同希腊的谈判。
1555GMT，10年期英债收益率 跌逾7个基点，报2.05%，价格升幅为4月14日来最大。
“目前所有都受到德债走势束缚，”ADM Investor Services International固定收益策略师Marc Ostwald表示。他还指出，对希腊同IMF谈判缺乏进展的担忧再度给避险公债带来支撑。
IMF谈判代表周四中断了同希腊的谈判，离开布鲁塞尔，因同希腊仍有重大分歧。
30年期英债 也大涨，因此前标售的20亿英镑30年期英债获得强劲需求，得标利率在2.863%，认购倍数为1.58，为三个月内最高需求。
10年期英债表现不及可比德债 ，收益率差扩阔2个基点，报116个基点，周三曾跌至2月来最窄。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,100亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/23 7 2.25% 400 2017/1/23 28 2.55% 100 2017/1/24
路透上海1月22日 - 随着月度缴税和春节取现高峰双重发酵，叠加MLF到期抽离流动性，本周资金面一度 紧张势头加剧，中国央行顺势加大公开市场操作力度，单周净投放逾万亿创历史新高，同时配合对几家大型商 业银行提供临时流动性支持，前所未有大手笔援助，令资金面趋于改善，亦为市场跨节流动性信心注入强心剂 。 以下为2017年公开市场单周资金流向情况一览(单位:亿元人民币): 时间 央票 正回购 正回购 逆回购 逆回购 SLO 净回笼量(-) 到期量 到期量 操作量 操作量 到期量 净投放量 /净投放量(+) --------------------------------------------------------------------------------------- 累计