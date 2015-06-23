英国债市：英债价格小跌，表现远逊可比德债

路透基点：大信控股签署贷款协议，支持旗下REIT在新加坡上市--TRLPC
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
路透伦敦6月23日 - 英国公债价格周二小跌，表现远逊可比德债。德国表示，第三季公债发行规模将较计划中的少50亿欧元，因应在今年头五个月税收大幅增加后，德债上扬。
10年期英债 收益率收盘升约1个基点，报2.11%。
10年期英债较可比德债利差升至6月3日来最高的127.2个基点，之后回落至124个基点，当日升2个基点。
英国今日透过银团发售的30年期通膨保值债券获得强劲需求。32.5亿英镑票息为0.125%的2046年到期通膨保值债券吸引了115亿英镑的认购，实际收益率为负0.582%。
因需求强劲，英国债务管理局表示，本财政年度透过银团发售的通膨保值债券规模增加3亿英镑至152亿英镑。(完)
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利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透香港1月20日 - 汤森路透旗下基点报导，消息人士称，中国商业房地产开发商--中山市大信控股有限公司已签订3.58亿美元等值贷款，以支持公司旗下的房地产投资信托(REIT)--大信商用信托在新加坡上市。
1.以下为央行公开市场未到期的正回购一览： 累计未到期余额: 0 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 暂无 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2.以下为央行公开市场未到期的逆回购一览： 累计未到期余额: 20,000亿元 到期日 操作期限(天) 中标利率(%) 到期量(亿元) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 2017/1/24 7 2.25% 1,000 2017/1/24 28 2.55% 100 2017/1/25
近中午时分，外资买超韩股。 三星电子 周一称，造成其盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池瑕疵，而 非这款手机的软件或硬件问题。 但其声明对股价没什么影响，因这项因素早已被消化。三星电子上涨0.8%。 SK海力士 涨逾3%，因寄望第四季获利强劲。 下跌和上涨个股分别有433支和357支。 三年期公债3月期货 涨0.03点至109.57。 0200GMT 上日收市价 --------------------------------------------------- 韩元/美元 1,167.0 1,169.2 日圆/韩元 10.2663/12 10.2416 韩国公债期货 * 109.57 109.54 韩国综合股价指数 2,071.79 2,065.6