版本:
中国
债券 | 2015年 6月 24日 星期三 00:50 BJT

英国债市：英债价格小跌，表现远逊可比德债

路透伦敦6月23日 - 英国公债价格周二小跌，表现远逊可比德债。德国表示，第三季公债发行规模将较计划中的少50亿欧元，因应在今年头五个月税收大幅增加后，德债上扬。

10年期英债 收益率收盘升约1个基点，报2.11%。

10年期英债较可比德债利差升至6月3日来最高的127.2个基点，之后回落至124个基点，当日升2个基点。

英国今日透过银团发售的30年期通膨保值债券获得强劲需求。32.5亿英镑票息为0.125%的2046年到期通膨保值债券吸引了115亿英镑的认购，实际收益率为负0.582%。

因需求强劲，英国债务管理局表示，本财政年度透过银团发售的通膨保值债券规模增加3亿英镑至152亿英镑。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

利率或央行相关报导[INT|CEN-CMN] (编译 李军; 审校 利棣儿)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐