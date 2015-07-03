版本:
中国
债券 | 2015年 7月 4日 星期六 01:45 BJT

英国债市：希腊公投前10年期英债收益率跌穿2%

路透伦敦7月3日 - 10年期英债价格周五升至两周高位，因投资人在希腊周日举行公投前涌入避险资产。

希腊总理齐普拉斯周五表示，公投结束后将继续与国际债权人磋商，以争取达成对希腊更有利的改革换贷款协议。他的讲话显然是在与欧洲唱反调。欧洲领导人之前警告称，希腊周日的公投将决定其是否能继续留在欧元区。

指标10年期英债 自6月19日来首次跌穿2%，1555GMT，大跌8个基点，跟随德债 走势。

五年期英债收益率跌6个基点，30年期英债收益率跌5个基点。

10年期英债较可比德债利差降3个基点，报120个基点，为6月23日来最低。

有策略师表示，因美国独立日假期，市场交投非常清淡。(完)

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐