英国债市：英债收益率上涨，超长期英债标售需求接近纪录水准

路透伦敦7月21日 - 英国公债收益率上涨，今日英国发售的超长期英债获得的需求接近纪录水准。

英国债务管理局(DMO)表示，其发售的40亿英镑票息为3.5%，2068年到期英债 ，获得投资人总计155亿英镑的认购，为2014年6月银团发售获得创纪录的165亿英镑认购以来最多。