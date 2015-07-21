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债券 | 2015年 7月 22日 星期三 00:55 BJT

英国债市：英债收益率上涨，超长期英债标售需求接近纪录水准

路透伦敦7月21日 - 英国公债收益率上涨，今日英国发售的超长期英债获得的需求接近纪录水准。

英国债务管理局(DMO)表示，其发售的40亿英镑票息为3.5%，2068年到期英债 ，获得投资人总计155亿英镑的认购，为2014年6月银团发售获得创纪录的165亿英镑认购以来最多。

DMO称，此次发售预计所得款项约48亿英镑，国内投资人获得94%的配置。

超长期英债通常吸引英国退休基金和保险商的兴趣，他们需要符合其超长期债务的资产。

二级市场中，2068年到期英债表现优于其他超长期英债，其收益率升约1个基点，指标30年期英债 收益率升约2个基点。

指标10年期英债 收益率升约2个基点，报2.09%，表现略逊于可比德债。(完)

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