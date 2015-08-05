英国债市：英债收益率上涨，受美国数据和美联储官员讲话扶助

路透伦敦8月5日 - 投资人周三预计英国央行升息步幅将略有加快，因有迹象显示美国将在9月升息。明日英国央行将举行货币政策会议。

英债收益率大幅开高，因昨日亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济成长在正轨上，他会投票支持9月升息。

多数分析师相信英国央行不太可能在美联储之前升息。

尽管美国就业数据不佳，在中午压制了收益率的升势，但两年期英债收益率 升至6月26日来最高的0.689%，因美国服务业指数升至10年最高。

两年期英债收益率尾盘报0.66%，升7个基点。五年期 和10年期英债 收益率升约10个基点，跟随德债 和美债 收益率升势。

短期英镑利率期货<0#FSS:>大跌，特别是2016年及之后的合约，显示英国升息预期路径更陡。

英国公布的服务业调查略逊预期，英债对此反应不大。

市场目前预计英国央行将在明年4月左右开始升息。