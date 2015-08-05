英国债市：英债收益率上涨，受美国数据和美联储官员讲话扶助

标题新闻：俄罗斯央行称汇市干预是提议的预算规定的一部分，无具体时限，或覆盖规定整个生效期
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路透伦敦8月5日 - 投资人周三预计英国央行升息步幅将略有加快，因有迹象显示美国将在9月升息。明日英国央行将举行货币政策会议。
英债收益率大幅开高，因昨日亚特兰大联储总裁洛克哈特表示，美国经济成长在正轨上，他会投票支持9月升息。
多数分析师相信英国央行不太可能在美联储之前升息。
尽管美国就业数据不佳，在中午压制了收益率的升势，但两年期英债收益率 升至6月26日来最高的0.689%，因美国服务业指数升至10年最高。
两年期英债收益率尾盘报0.66%，升7个基点。五年期 和10年期英债 收益率升约10个基点，跟随德债 和美债 收益率升势。
短期英镑利率期货<0#FSS:>大跌，特别是2016年及之后的合约，显示英国升息预期路径更陡。
英国公布的服务业调查略逊预期，英债对此反应不大。
市场目前预计英国央行将在明年4月左右开始升息。
10年期英债/德债收益率差降至121.9个基点，为7月13日来最低水准。(完)
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1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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