英国债市：中国安排人民币贬值后，30年期英债升至逾三个月高位

路透伦敦8月11日 - 英国长期公债价格周二升至逾三个月高位，跟随德债和美债升势，在中国安排人民币贬值后，投资人预期通胀下滑。

在中国公布了一系列疲弱的经济数据后，周二中国安排人民币贬值，部分汇市策略师猜测，这可能是人民币较长期跌势的开始。

30年期英债 收益率降至4月28日来最低的2.443%，收盘报2.45%，当日跌8个基点。30年期英债 收益率跌至5月8日来最低，收低8个基点，报2.34%。

短期英镑利率期货<0#FSS:>上扬，特别是2016年及之后各月份的合约，显示市场预计英国央行将缓慢升息。

花旗分析师Michael Saunders表示，尽管人民币在英镑贸易加权汇率中仅占一小部分，但人民币贬值带来的去通胀效应将抑制英镑目前的强势。

10年期英债 较可比德债 利差收窄至119个基点，当日跌约4个基点。