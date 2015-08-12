英国债市：人民币进一步贬值后投资人押后英国央行升息预期

路透伦敦8月12日 - 中国连续两天安排人民币贬值，在全球金融市场掀起波澜，投资人周三押后了对英国央行升息的时机，并下调了之后进一步升息的幅度。

10年期 、20年期 和30年期英债 收益率触及三个月低点，较短期英债收益率跌至7月初来最低，尾盘均缩减部分跌幅。

短期英镑利率期货<0#FSS:>在昨日大涨后今日续升，尤其是两三年后到期的合约，显示市场预计未来英国央行升息的幅度变小。

中国在公布了一系列疲弱经济数据后，决定安排人民币贬值，进一步打压了英国的通胀预期，油价挫至六年低点已令通胀预期受压。

人民币兑美元即期 周三收盘续挫1%至三年低位，尽管中间价续贬千点推低即期盘中大跌，但央行自6.43价位起持续入市干预，推动即期尾盘快速反弹。客盘购汇、投机盘叠加倒量因素，令今日成交量创出天量。

RBC利率策略师Vatsala Datta表示，市场现预计英国央行今年升息的可能性不到25%，在上周四英国央行发布最新经济预估前为约35-40%。

市场预计英国央行将在明年6月左右开始升息，一周前预估为4月。

英国数据显示，6月薪资增长降至三个月低点，这将10年期英债 较可比德债 利差压至6月15日来最低的114.1个基点，之后反弹至118个基点，当日收窄1个基点。