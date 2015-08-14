英国债市：30年期英债跌至一周低点，因美国数据转强

路透伦敦8月14日 - 英国30年期公债周五跌至七日低点，此前美国公布的生产者物价指数(PPI)上升，帮助英债回吐了本周稍早因人民币下挫带动的涨幅。

英债表现不及欧元区公债，欧元区第二季经济成长意外放缓，提振欧债价格。

1338GMT，30年期英债 收益率高见2.572%，为8月7日来最高，当日升6个基点。1500GMT，该收益率回落至2.54%。

在本周三，30年期英债收益率一度触及三个月低点2.378%，因中国安排人民币贬值，令市场担心进口成本降低会进一步压低英国等西方国家通胀。

美国公布7月PPI连升第三个月，显示因油价下滑对通胀的拖累正在减轻。

10年期英债 升3个基点，报1.87%，表现不及可比德债 ，收益率差升至124.1个基点的逾一周最宽。