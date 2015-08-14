英国债市：30年期英债跌至一周低点，因美国数据转强

南非汇市：兰特下跌，特朗普宣誓就职前风险胃纳减弱
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
路透伦敦8月14日 - 英国30年期公债周五跌至七日低点，此前美国公布的生产者物价指数(PPI)上升，帮助英债回吐了本周稍早因人民币下挫带动的涨幅。
英债表现不及欧元区公债，欧元区第二季经济成长意外放缓，提振欧债价格。
1338GMT，30年期英债 收益率高见2.572%，为8月7日来最高，当日升6个基点。1500GMT，该收益率回落至2.54%。
在本周三，30年期英债收益率一度触及三个月低点2.378%，因中国安排人民币贬值，令市场担心进口成本降低会进一步压低英国等西方国家通胀。
美国公布7月PPI连升第三个月，显示因油价下滑对通胀的拖累正在减轻。
10年期英债 升3个基点，报1.87%，表现不及可比德债 ，收益率差升至124.1个基点的逾一周最宽。
下周，市场最为关注的将是英国7月消费者物价指数(CPI)，市场预计通胀年率将连续第二个月维持在零水准。(完)
1520GMT，兰特兑美元 下跌0.13%，报13.5275，回吐了稍早的小幅涨幅，兰特稍早一度接近13.5的技术阻力位。
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