英国债市：公债价格大幅上扬，因美国就业数据疲弱令英国升息时点预期推迟

路透伦敦10月2日 - 英国公债价格周五大幅上扬，此前美国月度就业数据逊于预期，令市场对美国联邦储备理事会(FED/美联储)是否仍将按照之前的意愿在今年稍晚升息产生疑虑。

投资者还将英国加息时点预估推迟至明年年末甚至2017年初，因美国公布的就业数据疲弱，市场目前预期与英国央行之前发出的信号不相符。

英国五年期公债收益率 一度跌至2月17日以来的最低位1.084%，后回升至1.13%，全天下跌5个基点。该公债收益率对利率预期变化敏感。

英镑短期利率期货<0#FSS:>大幅上涨，2016年底和2017年合约涨8个跳动点，是市场将英国央行进行2007年以来的首次升息时点预期推迟的又一个信号。

瑞银英国利率策略师John Wraith称，现在的价格体现的预期是英国央行将在大约2017年初升息。

“美国数据如此糟糕，令人们改变了对美联储的预期，也将对英国预期有直接溢出效应，”他还称，“全球其他地方经济都在下滑，如中国和新兴市场，这会影响到目前表现还不错的经济体，比如美国和英国。”

上个月英国央行总裁卡尼和其他政策制定者称，不要夸大这种风险，何时升息的决定将在今年稍晚更加清晰。

英国10年期公债收益率 跌至1.646%的4月底以来最低水平，收报1.70%，今日下跌4个基点。