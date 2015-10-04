英国利率：美国就业增长放缓，令市场推迟英国的预期升息时间

路透伦敦10月2日 - 由于美国就业增长放缓，投资者预计英国开始升息时间将推迟到明年底，甚至2017年初，市场看法与英国央行之前发出的信号产生分歧。

美国月度非农就业报告显示雇主放缓招聘，令人怀疑美国联邦储备理事会(美联储/FED)是否会坚持年底前升息的打算。随后英国公债价格大涨。

五年期英国公债收益率(殖利率) 重挫至2月17日以来最低的1.084%，随后回升至1.13%，日内收跌5个基点。

英镑短期利率期货<0#FSS:>大涨，2016年底和2017年合约上涨8个跳动点，进一步显示市场预期的英国央行自2007年以来首次升息时间推迟几个月。

瑞银集团(UBS)的英国利率策略主管John Wraith表示，现在市场预期英国央行将在2017年年初前后升息。

“像(美国非农就业)那样的数据，冲击了人们对于美联储的预期，肯定会影响对于英国利率的展望，”Wraith表示。

“人们担心的是，其他地区的经济放缓，比如中国和新兴市场，将会波及迄今为止表现尚好的经济体，比如美国和英国。”

上个月英国央行总裁卡尼等决策者希望不要过度强调这一风险，卡尼称年关时何时升息的决定将明朗得多。

Wraith称，疲弱的数据，比如美国周五公布的数据，让英国央行不太可能试图依赖市场带动升息预期向央行的看法靠拢。

受到密切关注的Markit/CIPS服务业企业调查将在周一公布，随后周四将迎来英国央行10月政策决定。

“如果服务业采购经理人指数(PMI)疲软，将是一大担忧。随后将看到英国央行决定，我们将寻找他们改变看法的迹象，”Wraith称。

10年期英国公债收益率 跌至4月末以来最低点1.646%。周五收于1.70%，日内下跌4个基点。