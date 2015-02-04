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债券 | 2015年 2月 5日 星期四 01:22 BJT

英国债市：公债价格挫至两周低点，因美国就业数据稳健

路透2月4日 - 英国公债价格周三触及约两周低点，跟随美国公债跌势，此前一报告显示美国民间就业岗位继续稳步增加。

最新的ADP就业调查显示，1月美国民间就业岗位增长21.3万，符合市场对美联储可以在大约年中升息的预估。

这提振了全球主要公债收益率，包括英债。

在1334GMT，10年期英债收益率 升至1月22日来最高的1.543%，结算价报1.538%，升7.5个基点。

英债对周三稍早公布的强劲英国和欧元区采购经理人指数(PMIs)没有马上做出反应，但英国经济保持强劲的迹象带动了午后英债的跌势。

10年期英债/德债 收益率差扩阔至1月5日来最高的117.5，当日升约5个基点。(完)

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