英国债市：五年期英债收益率触及逾一个月高位，此前美国公布强劲就业数据

路透伦敦2月6日 - 英国公债价格周五大跌，此前数据显示美国1月非农就业岗位增幅大于预期，英债延续本周大跌走势，五年期英债收益率触及逾一个月最高。

美国公布了强劲的1月就业数据，并大幅上修了12月的数据，这缓和了对全球经济体质的担忧。对全球经济的忧虑拖累10年期英债 收益率上周创下纪录低点。

3月英债期货 转跌，重挫70个跳动点，五年期英债收益率 在1336GMT跳升至1.103%，为1月5日来最高，大涨超过5个基点。

“强劲的就业数据为美联储在夏季开始升息铺平了道路，”金融数据供应商Markit首席分析师Chris Williamson表示。

下周，英国央行将发布季度通胀报告，许多分析师预计将上修经济成长预估，并暗示会提前升息。